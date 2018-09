A81 bei Herrenberg Zehn Kilometer Stau nach Unfall

Von rmu 28. September 2018 - 14:01 Uhr

Die Polizei sperrte die A81 bei Herrenberg zeitweise voll. Foto: Symbolbild/dpa

Vier Autos und ein Bus sind am Freitagmittag auf der A81 bei Herrenberg in einen Unfall verwickelt worden. Die Autobahn wurde zeitweise voll gesperrt.

Böblingen - Nach einem Unfall auf der A81 zwischen Rottenburg und Herrenberg (Kreis Böblingen) ist die Autobahn am Freitag zeitweise voll gesperrt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein unbekannter Autofahrer um 12.45 Uhr andere Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur überholt, bevor er knapp vor einem Auto mit Schweizer Zulassung wieder auf die linke Spur einscherte. Der Fahrer am Steuer dieses Autos musste eine Vollbremsung einlegen, um eine Kollision zu verhindern. Auch eine 38 Jahre alte Frau in einem BMW, die hinter dem Schweizer fuhr, musste scharf bremsen. Ein hinter ihr fahrender 22-Jähriger in einem Audi reagierte nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den BMW auf. Außerdem wich ein 40 Jahre alter Opel-Fahrer von der linken auf die rechte Spur aus, um eine Kollision mit den Wagen vor ihm zu vermeiden. Dort stieß er mit einem Reisebus zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Audi fing nach dem Unfall Feuer, jedoch konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dessen Fahrer sowie die 38-Jährige im BMW wurden leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war alarmiert worden, wurde dann aber doch nicht benötigt.

Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise komplett ab, es entwickelte sich ein Stau von zehn Kilometern Länge zwischen Horb und Herrenberg.

Die Polizei sucht nun Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher, der rechts überholt hatte. Auch der Fahrer des Autos aus der Schweiz soll sich bei den Beamten unter 07 11/6 86 90 melden. Er hatte zunächst gehalten, war dann allerdings weiter gefahren, da genügend Helfer vor Ort waren.