Stuttgart-Wangen Teilsperrung der B10 nach Unfall Höhe Otto-Konz-Brücken

Am Donnerstagnachmittag kommt es auf der B10 in Fahrtrichtung Esslingen auf Höhe der Otto-Konz-Brücken zu einem Auffahrunfall. Dabei wird eine Person im Auto eingeklemmt. Es kommt zu Staus in beide Richtungen.