7 Das Fahrschulauto hängt halb auf dem Abschlepper. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Mittwochnachmittag will ein 18-Jähriger im Rahmen seiner Fahrprüfung an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb auf die A81 fahren. Doch das läuft nicht nach Plan.















Diese Fahrprüfung wird wohl keiner der Beteiligten so schnell vergessen. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 18-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Fahrlehrer (60 Jahre) und einem Prüfer (34) in den Bereich der A81-Anschlussstelle Böblingen-Hulb. Das berichtet die Polizei.

Der Fahrschüler war zunächst mit dem VW auf dem rechten der beiden Einfädelungsstreifen unterwegs. Auf diesem stand ganz am Ende ein Abschleppwagen, der ein Pannenfahrzeug aufladen wollte und die Rampe schon heruntergelassen hatte. Der 18-Jährige konnte die Situation wohl noch nicht richtig abschätzen und hielt etwas versetzt dahinter auf dem linken Einfädelungsstreifen an.

VW wird die Rampe hochgeschoben

Von hinten fuhr nun ein 45-Jähriger mit seinem Smart heran und erkannte die Situation zu spät. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW auf die Rampe des Abschleppwagens geschoben. Alle drei Insassen des Fahrschulautos wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war der linke Einfädelungsstreifen und der rechte Durchgangsverkehrstreifen bis gegen 18.15 Uhr gesperrt. In der Folge gab es einen Stau von rund acht Kilometern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 34.000 Euro.