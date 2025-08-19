A81-Ausbau bei Sindelfingen: Geduldsprobe für Autofahrer bis Sommer 2026

A 81-Baustelle im Sindelfinger Osten: Neue Brücken und Fahrbahnen entstehen. Und es gibt eine Stelle, an der sich der Verkehr wohl noch über Monate knäuelt.
Auf der Auffahrt Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Böblingen-Ost geht es gerade recht eng zu. Die Einfädelspur auf die Autobahn 81 ist kurz, Stau und stockender Verkehr sind die Folge. Eine Nervenprobe für Autofahrer, die so schnell nicht vorbei sein wird. Bis voraussichtlich Sommer kommenden Jahres bleibt die Verkehrsführung an dieser Stelle so, wie sie ist.