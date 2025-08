A81-Ausbau bei Böblingen: Sie ist eröffnet: Autos rollen über neue Behelfsbrücke

Sogar etwas früher als angekündigt hat die Deges die neue Behelfsbrücke über die A81 bei der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Betrieb genommen. Am Sonntag um 21 Uhr wurde sie laut Deges-Sprecherin Pia Verheyen eröffnet. Seither rollen nahe der Böblinger Motorworld Autos über die neue Brücke, radeln Fahrradfahrer und gehen Fußgänger.

24 Einzelteile und 350 Tonnen

Zunächst war unklar, ob das schlechte Wetter mit viel Regen den Deges-Plänen einen Strich durch die Rechnung macht. Doch offensichtlich verlief alles wie gewünscht.

In den kommenden Monaten bietet die Interimsbrücke die einzige Möglichkeit für alle Verkehrsteilnehmer die Autobahn an dieser Stelle zu queren. Das Bestandsbauwerk ist bereits gesperrt, die Rückbauarbeiten haben begonnen. Dieses Wochenende soll die Brücke vollends abgerissen werden – dafür wird die Autobahn von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt.

Für den Einhub der 40 Meter langen Behelfsbrücke hatte die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH) am letzten Juliwochenende die Autobahn voll gesperrt und seither Straßen angelegt, um sie ans Verkehrsnetz anzuschließen. Sie geht auf Sindelfinger Seite kurz vor Auffahrt auf die alte Brücke von der Rudolf-Diesel- Straße ab, auf Böblinger Seite verläuft sie von der Wolfgang-Brumme-Allee über das Flugfeld bis an die Autobahn. Die Straßen sind laut Verheyen etwa 80 beziehungsweise 150 Meter lang.

So sieht die Behelfsbrücke von der alten Brücke aus gesehen aus. Foto: Stefanie Schlecht

Doch wie gelingt es, eine Brücke innerhalb von etwa zwei Wochen betriebsfertig zu machen? Das Geheimnis liegt in der modularen Bauweise auf die Sprecherin Verheyen hinweist. Die Brücke besteht demnach aus insgesamt vier Brücken – zwei für die Autofahrbahnen in beide Richtungen, eine für Radler und eine für Fußgänger. Sie setzt sich aus 24 Einzelmodulen zusammen, die insgesamt rund 350 Tonnen wiegen.

Die Behelfsbrücke ist nur ausgeliehen

Die Behelfsbrücke wurde nicht extra für die A81-Baustelle produziert, sondern nur passend zusammengesetzt. Hat sie ihren Dienst getan, können die Module anderswo zum Einsatz kommen. „Die Brücken sind für den Zeitraum der Nutzung angemietet und gehen im Anschluss an ihre Nutzung an der A 81 zurück an ihren Eigentümer beziehungsweise Vermieter und können dann bei anderen Baustellen genutzt werden“, teilt Verheyen mit. Das sei bei Behelfsbrücken ein übliches Vorgehen.

Das Interim bleibt ein Jahr lang

Voraussichtlich ein Jahr lang bleibt das Interimsbauwerk in Betrieb. Kommenden Sommer soll die neue Brücke fertig sein, mit deren Bau direkt nach Abriss der alten begonnen wird.

Die Deges muss im Zuge der Erweiterung der A81 auf sechs Spuren insgesamt fünf Brücken über die Autobahn neu bauen, weil die alten nicht mehr die passende Spannweite haben. Mit der Bestandsbrücke an der Motorworld fällt am Wochenende das letzte der alten Brückenbauwerke.