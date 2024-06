Joseph Goebbels hielt um 10.30 Uhr eine schwülstige Rede, der Führer kam zum Kameradschaftsabend. Am 16. Dezember 1937 hatten die Nazis 2000 Arbeiter der Reichsautobahn nach Berlin eingeladen, um die Fertigstellung des 2000sten Autobahnkilometers zu feiern. Mit dabei war auch das Land Württemberg, das an diesem Tage immerhin ganze sieben Kilometer Autobahn dem Verkehr übergab. Es war das Stückchen zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Süd und Stuttgart-West: heute das Kreuz Stuttgart im Westen und das Echterdinger Ei im Süden.

Noch heute ranken sich Mythen und Rätsel um den Bau der NS-Autobahnen, der nach Vorläufern in der Weimarer Republik, im Jahr 1934 begonnen hatte mit dem Spatenstich Adolf Hitlers in Frankfurt am Main. Rätsel, die bis heute ungelöst sind. Eines dieser Rätsel befindet sich just auf den sieben Kilometern zwischen den ehemaligen Dreiecken Stuttgart West und Stuttgart Süd.

Ein Leser schrieb uns: „An der Brücke der A 8 über die alte B 14 in der Pascalstraße zwischen Vaihingen und Sindelfingen sind auf der Sindelfinger Seite zwei steinerne Wappen in das Brückenbauwerk eingelassen. Rechts ist das Stuttgarter Wappen mit dem Rössle. Das linke zeigt ein nicht unimposantes dreimastiges Segelschiff. Nun würde mich interessieren: Was ist das für ein Wappen, oder wozu gehört es? Zu Vaihingen oder Sindelfingen jedenfalls nicht, ebenso wenig zum Landkreis Böblingen. Zumal ein solches Wappen ja dort auch kaum einen Sinn ergeben würde, da es in der Gegend ja weit und breit kein schiffbares Gewässer gibt.“

Man kann sogar weiter gehen als dieser aufmerksame Leser. Zwar liegen Stuttgart und Vaihingen am Nesenbach, beide Kommunen sind aber nachweislich nie als bedeutende Seemächte in Erscheinung getreten, noch waren sie nach bisherigen Erkenntnissen Mitglieder der mittelalterlichen Hanse oder einer anderen Seehandelsorganisation. Auch die heutige A 8 führt zu keinem der bekannten Ozeane, sie beginnt an der luxemburgischen Grenze im Westen und endet in Bad Reichenhall im Osten. Auch die alte B 14 war nie Wasserstraße.

Zwar hatte der Namensgeber der Pascalstraße, der französische Naturforscher Blaise Pascal, bahnbrechende Arbeiten zum Luftdruck verfasst, aber die Verbindung zu einem Segelschiff herzustellen, erscheint doch zu kühn.

Bei der Autobahn GmbH des Bundes ist über die Wappen auch wenig bekannt: „Leider können wir Ihre Frage nicht beantworten“, schreibt die Pressesprecherin Petra Hentschel. Nur soviel: „Die Brücke wurde 1937 erbaut, aus dieser Zeit stammt auch das Wappen. Hinweise dazu sind in den Bauwerksunterlagen nicht vorhanden.“

Dass öffentlich Bauwerke mit Kunst geschmückt werden müssen, war im Jahr 1919 von den Politikern der Weimarer Republik eingeführt und 1934 von den Nazis fortgeführt worden. Sowieso wurde die künstlerische Verherrlichung der Nazibauten gerne gesehen. So war die Ausstellung des württembergischen Kunstvereins im Jahr 1937 „der künstlerischen Gestaltung der Straßen Adolf Hitlers gewidmet“, vermeldete das Stuttgarter Tagblatt. Denn die Nazis begriffen die Autobahn als Gesamtkunstwerk: „Ein weißes Band, das sich in der Unendlichkeit verliert“, schwärmt das Stuttgarter Tagblatt ebenfalls im Jahr 1937. Ein Reporter notiert anlässlich einer Pressefahrt: „Von diesem neuen Teilstück in begeisterten Worten zu reden, bedeutet gewiss keinen billigen Überschwang, wenn wir sehen, dass diese technisch besten Straßen der Welt der schwäbischen Landschaft nicht nur ihre urtümliche Schönheit beließen, sondern darüber hinaus selbst dem eilenden Blick tausend Naturwunder offenbaren.“

An anderer Stelle heißt es: „Eine neue Lebensader durchzieht das Land. Stuttgart mit dem pulsenden Leben der Landeshauptstadt im Mittelpunkt der Industrie greift mit dem weißen Arme der neuen Straße ins Land hinaus – Ulm, die alte stolze Reichsstadt an der Donau, das pochende Herz schwäbischer Wehrhaftigkeit, streckt die Hand aus, und wo sie sich treffen unterwegs, pflügen die Albbauern links und rechts vom wuchtigen Weg ihre Felder.“

Autofahren als kulturelle Äußerung

Autofahren, so konnte man glauben, sei die reinste kulturelle Äußerung.

Man lobte im Stuttgarter Tagblatt, dass die Landeshauptstadt mit der Südumgehung vom Durchgangsverkehr entlastet würde und schrieb den volkswirtschaftlichen Nutzen groß: Eine Limousine mit 3,2 Liter Hubraum würde auf der Autobahn 40 Prozent weniger Benzin verbrauchen als auf der Landstraße. Damit würden die Deutschen so viel Geld sparen, dass es einer fünfprozentigen Verzinsung der Baukosten gleichkomme, rechnete das Stuttgarter Tagblatt 1937 vor.

Die Reichsbahn sprang auf das Projekt auf und richtete Schnell-Omnibus-Linien auf der neuen Straße ein, die Autowerkstätten warben damit, den Wagen für die Vollgasfahrt auf der Autobahn fit zu machen. „Endlose weiße Straßen – Reichsautobahnen – sie werden noch in Jahrhunderten Zeugnis ablegen vom Aufbauwillen und Schöpfergeist eines Führers und einer Bewegung“, jubelte ein württembergischer Automobilhersteller in einer ganzseitigen Zeitungsanzeige. Dazu brauchte es auch viele neue Autos. Immerhin, 1938 wurde der Grundstein für das Volkswagen-Werk in Wolfsburg gelegt.

Ein Mann, der sich Kolumbus nannt

Nun wissen wir zwar, dass Kunst am Bau auch im Nazi-Staat Pflicht war, warum aber ausgerechnet die Brücke über die alte B 14 ein Schiffswappen ziert, das wissen wir immer noch nicht. Das Wappen selbst gibt wenige Hinweise. Es ist keine Hanse-Kogge, denn diese mittelalterlichen Schiffe hatten nur einen Mast. Der Dreimaster erinnert mit seinem hohen Hinterkastell eher an eine spätmittelalterliche sogenannte Karacke, eines jener Schiffe also, mit denen sich Christoph Columbus aufmachte, um den Seeweg nach Indien zu erkunden.

So könnte dieses Wappen die Fernwege allgemein symbolisieren oder sogar direkt auf Stuttgart verweisen, das im Dritten Reich zur Stadt der Auslandsdeutschen erklärt worden war. Sieben Städte in Deutschland hatten nationalsozialistische Titel erhalten, wie etwa München, das „Stadt der Bewegung“ hieß. Die Bezeichnung „Stadt der Auslandsdeutschen“ geht auf das „Deutsche Auslandsinstitut zurück“, das 1917 in Stuttgart gegründet wurde. Oft wird in den zeitgenössischen Berichten darauf hingewiesen, dass die neuen Reichsautobahnen den Verkehr und den Handel befördern würden. Auch wenn Hitler die Autobahnen als Handelsstraßen verkaufen wollte, ganz unbezweifelbar dienten sie der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs. Das Wappen könnte hier also eine Camouflage sein, die den wahren Sinn der Autobahnen als Infrastruktur für das Militär verbergen sollte.

Als die A 8 auf drei Spuren verbreitert wurde, wurden die Wappen nicht zerstört, sondern blieben weiterhin sichtbar. Jene württembergische Automobilfirma hatte also nicht ganz unrecht, als sie im Zusammenhang mit der Autobahn von Jahrhunderten sprach. In zehn Jahren, also im Jahr 2034, wird sich tatsächlich der Spatenstich Adolf Hitlers zum hundertsten Mal jähren.