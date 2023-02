1 Pforzheim ist deutscher Stau-Spitzenreiter. (Archivbild) Foto: imago images/Frank Sorge/Foto: Sabine Brose/Sorge via www.imago-images.de

Laut ADAC haben Autofahrer 2022 auf der A8 bei Pforzheim bundesweit die meiste Zeit im Stau verloren. Zwischen Pforzheim-Ost und -Süd in Fahrtrichtung Stuttgart standen sie besonders lange.















Der Autobahnabschnitt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart war 2022 mit 3200 Staustunden der Stau-Hotspot in Deutschland. Das teilte der ADAC in seiner Bilanz für Baden-Württemberg mit. Grund dafür sei insbesondere der Ausbau der A8 auf sechs Spuren. Bis 2026 soll voraussichtlich an dem Projekt gearbeitet werden.

In ganz Baden-Württemberg verzeichnet der ADAC eine leicht höhere Staudauer als im Vorjahr. Mehr als 39 000 Stunden Wartezeit gab es 2022 im stockenden oder stehenden Verkehr. Insgesamt zählte der Automobilclub knapp 45 000 Staus mit mehr als 91 000 Staukilometern.

Das war 2022 der staureichste Tag

Der 3. Juni war im vergangenen Jahr den Angaben nach der staureichste Tag. An dem ersten Freitag vor den Pfingstferien gab es im Land eine Staudauer von 273 Stunden. Der ADAC misst an Freitagen das höchste Verkehrsaufkommen.

Baden-Württemberg liegt im Bundesvergleich mit zwölf Prozent der Staustunden auf Platz drei in Deutschland. Davor sind nur Nordrhein-Westfahlen mit 31 Prozent und Bayern mit 17 Prozent. Für 2023 rechnet der ADAC mit weiter zunehmendem Verkehrsaufkommen in Baden-Württemberg.