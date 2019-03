1 Die A8 ist von Stuttgart in Richtung Ulm und München gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa

Wer am Wochenende durch den Südwesten reisen möchte, muss gleich mit zwei großen Behinderungen rechnen. Sowohl die A8 von Stuttgart in Richtung Ulm und München als auch die Bahnstrecke Stuttgart-Ulm sind gesperrt.

Ulm/Mühlhausen - Größere Bauarbeiten auf zwei zentralen Verkehrsachsen erschweren das Reisen im Südwesten am Wochenende gleich doppelt. Weil sowohl die Autobahn 8 von Stuttgart in Richtung Ulm und München als auch die Bahnstrecke Stuttgart-Ulm wegen Arbeiten an Brücken gesperrt sind, müssen Auto- und Bahnfahrer diverse Umleitungen und Verzögerungen in Kauf nehmen.

Seit dem frühen Samstagmorgen ging es auf der A8 ab Mühlhausen (Kreis Göppingen) nicht mehr weiter. Vor der Ausfahrt zur Umleitung bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Polizei riet dazu, den Abschnitt möglichst weiträumig zu umfahren.

Ausfälle und Umleitungen im Bahnverkehr

Bei der Bahn fielen diverse Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr aus oder wurden umgeleitet. Reisende waren aufgerufen, sich möglichst frühzeitig zu informieren und wenn möglich auf andere Verbindungen auszuweichen.

Die Bahnstrecke soll bis Dienstag betroffen sein, die Autobahn bleibt den Angaben zufolge bis Montagfrüh gesperrt. Am ersten Aprilwochenende wiederholt sich dort das Spiel - dann aber in der entgegengesetzten Richtung.