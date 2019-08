1 Die Beamten übergaben das Kind seinem Vater. Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Donnerstag fährt eine alkoholisierte 36-Jährige auf der A8 Richtung Karlsruhe. Auf der Höhe des Stuttgarter Flughafens touchiert sie die Leitplanke – und fährt weiter. Als die Polizei sie stoppt, entdecken sie ein zweijähriges Kind im Auto.

Stuttgart - Wie die Polizei berichtet, war eine 36-jährige Frau in ihrem Opel Astra auf der A8 von München Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe des Stuttgarter Flughafens kam sie vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke.

Sie fuhr trotz Sachschaden – in Höhe von etwa 3000 Euro – unbeirrt weiter auf die A81 in Richtung Singen. Dort wurde sie von einer Streifenbesatzung angehalten, der das beschädigte Fahrzeug aufgefallen war. Die Beamten stellten deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest – und bemerkten ein zweijähriges Kind im Wagen.

Die Beamten veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe. Laut Polizei ist die 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Kind wurde im Anschluss an den Vater übergeben.

Laut Polizei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. An der Schutzplanke wird der Schaden auf etwa 1000 Euro beziffert.

