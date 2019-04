Schorndorf Firmengebäude von Akkuhersteller komplett abgebrannt

Gegen 21.30 Uhr brach am Montag in einem Firmengebäude in Schorndorf ein Feuer aus. Das Gebäude wurde dabei größtenteils zerstört mit einem Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen.