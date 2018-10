A8 Kreuz Stuttgart Autofahrer bei Unfall in Wagen eingeklemmt

27. Oktober 2018

Auf der Bundesautobahn 8 am Kreuz Stuttgart ist ein 54-jähriger Autofahrer auf eine Betonschutzwand aufgefahren. Umherfliegende Trümmerteile trafen den Fiat einer 22-Jährigen.





Stuttgart - Am Freitagabend ist es auf der Bundesautobahn 8 am Kreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 21.14 Uhr mit seinem Renault vom Autobahnkreuz Stuttgart in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mehrfach mit der Betonschutzwand, welche die Fahrbahnen voneinander trennt. Umherfliegende Trümmerteile trafen den Fiat einer 22-Jährigen, die hinter dem Unfallfahrer fuhr. Die Fahrerin blieb unverletzt, doch der Wagen wurde beschädigt.

Der Renault wurde bei dem Unfall so stark deformiert, dass der Fahrer darin eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der 54-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Acht Verstöße durch Nicht-Bildung der Rettungsgasse

Der Renault musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrers und zur Beseitigung der Trümmerteile mussten drei der insgesamt vier Fahrspuren für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Während der Maßnahmen kontrollierte eine Streifenbesatzung die Bildung der Rettungsgasse, um den Einsatzkräften die ungehinderte Anfahrt zu ermöglichen. Dabei wurden acht Verstöße gegen die Pflicht zur Bildung der Rettungsgasse festgestellt und beanstandet.