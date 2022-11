4 Bei dem Unfall auf der A8 bei Gruibingen soll mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Auf der A8 bei Gruibingen kommt es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall, an dem mehrere Lkw beteiligt sind. Ersten Erkenntnissen zufolge stirbt dabei mindestens ein Mensch, die Autobahn muss voll gesperrt werden.















Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A8 bei Gruibingen im Kreis Göppingen ist am Mittwochmorgen offenbar mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Autobahn ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart momentan voll gesperrt. (Stand: 9.30 Uhr)

Wie ein Sprecher der Ulmer Polizei berichtet, waren die Lastwagen gegen 8.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es bei Gruibingen an einem Stauende zu dem Unfall kam.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Mühlhausen ausgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen zum genauen Unfallhergang, zur Zahl der Opfer sowie zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

Hinweis: In einer früheren Version der Meldung war von „mehreren Toten“ die Rede. Die Polizei hat mittlerweile bekannt gegeben, dass mindestens eine Person ums Leben kam, zum Zustand der weiteren Verletzten kann noch keine Angabe gemacht werden.