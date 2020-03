1 Der Unfall ereignete sich auf der A8 beim Kreuz Stuttgart. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein Unfall, in den zwei Autos und zwei Lkw verwickelt sind, sorgt am Mittwochmorgen auf der A8 beim Kreuz Stuttgart für einen langen Stau im Berufsverkehr.

Stuttgart - Ein schwerer Unfall auf der A8 beim Kreuz Stuttgart hat am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Karlsruhe für einen langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. In den Unfall verwickelt waren zwei Lkw und zwei Autos.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 5.05 Uhr kurz vor dem Parkplatz Sommerhofen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ursache war offenbar ein Überholvorgang. Weitere Informationen zum Hergang sind noch nicht bekannt.

Lange Staus sind die Folge des Unfalls

Während der Unfallaufnahme mussten zwei der vier Fahrstreifen gesperrt werden. Kurz vor 8 Uhr war die Unfallstelle geräumt, gegen 8.50 Uhr waren die Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei beendet.

Im morgendlichen Berufsverkehr sorgte der Unfall für einen Stau von zeitweise 20 Kilometern Länge zwischen Wendlingen und dem Kreuz Stuttgart. Auch die Ausweichstrecken – wie beispielsweise die Straßen in Möhringen – waren wegen des Unfalls heillos überfüllt. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

