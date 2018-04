A8 beim Flughafen Stuttgart Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Von red/loj 06. April 2018 - 23:14 Uhr

Die Polizei meldet einen Unfall auf der A8. Foto: dpa

Die A8 ist am Freitagabend nach einem Unfall voll gesperrt worden. Ein Autofahrer hatte sich mit seinem Auto überschlagen.

Stuttgart - Bei einem Unfall auf der A8 hat sich am späten Freitagabend ein Mann mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall in Höhe des Flughafen Stuttgart. Die Autobahn musste wegen des Unfall in Fahrtrichtung gesperrt werden. Gegen 23.15 Uhr bestand die Sperrung noch.

Der Mann hat sich bei dem Unfall leicht verletzt, das Auto ist nach ersten Angaben der Polizei schwer beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der Schaden ist, dazu hatte die Polizei noch keine Angaben.