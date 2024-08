1 Die A8 war in der Nacht auf Freitag komplett gesperrt. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Donnerstagnacht erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen.











Link kopiert



In der Nacht zu Freitag ist ein Motorradfahrer auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt – unter anderem ein Laster. Die Strecke war in Richtung München über Stunden gesperrt.