Bei einem Unfall am Dienstag auf der Autobahn 8 ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten SUV-Fahrer.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 07.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen der A8. Demnach stockte dort der Verkehr. Ein SUV-Fahrer auf der linken Spur bemerkte dies wohl zu spät und bremste so scharf ab, dass ein von hinten herannahender 58-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls scharf bremsen musste. Dann krachte es, denn ein nachfolgender 46 Jahre alter MG-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum SUV-Fahrer

Die Wucht des Aufpralls schob dann den Audi auf den vorausfahrenden SUV. Somit waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der SUV-Fahrer sprach dann wohl mit einem der Unfallbeteiligten und fuhr danach weiter. Allerdings hatte er keine Personalien hinterlassen. Der Audi und der MG waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall. Insbesondere der unbekannte Fahrer des SUV wird gesucht. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer +4971168690 oder via E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei wenden.