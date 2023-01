1 Auf der A8 bei Stuttgart ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Stuttgart muss die Polizei zwei Spuren in Fahrtrichtung München sperren. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

Am Sonntagmorgen ist es auf der Autobahn A8 zwischen dem Sindelfinger Wald und dem Kreuz Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Polizei musste in diesem Bereich zwei Fahrstreifen sperren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. (Stand: 10.15 Uhr)

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es kurz vor 10 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zu dem Unfall zwischen den drei Autos. Zwei der Fahrzeuge sind dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Die Rettungskräfte befinden sich auf der Anfahrt. Informationen über etwaige Verletzte und zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.