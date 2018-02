A8 bei Stuttgart-Plieningen Unfall verursacht 15 Kilometer Stau

Von red 01. Februar 2018 - 16:28 Uhr

Die linke Fahrspur der A8 musste etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt werden. Foto: Phillip Weingand (Symbolbild)

Am Donnerstagmorgen ist es zwischen den Anschlussstellen Esslingen/Neuhausen und Stuttgart-Plieningen auf der A8 zu einem Auffahrunfall gekommen, der einen etwa 15 Kilometer langen Stau verursachte.

Stuttgart - Am Donnerstag kam es gegen 7.10 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen/Neuhausen und Stuttgart-Plieningen zu einem Auffahrunfall, der einen etwa 15 Kilometer langen Stau verursachte.

Wegen stockendem Verkehr mussten ein 40-jähriger Citroën-Fahrer und eine 20-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin mit ihren Autos auf der linken Spur stark abbremsen. Der hinter ihnen fahrende 38-jährige Ford-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und stieß mit dem Alfa Romeo zusammen, der durch den Aufprall auf den Citroën geschoben wurde.

Rund 25.000 Euro Schaden

Die 20-jährige Alfa-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Alfa Romeo und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuhausen reinigte nach dem Unfall die Fahrbahn, da aus den Autos Öl auslief. Die linke Fahrspur der A8 musste etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt werden.