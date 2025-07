Mit Abfall beladener Sattelzug in Brand geraten – kilometerlanger Stau

1 Die Feuerwehr löschte den Brand auf der A8. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Sattelzugfahrer bemerkt auf der A8, wie seine Ladung in Brand gerät. Die Feuerwehr rückt an. Ein langer Stau ist die Folge.











Ein mit Abfall beladener Sattelzug ist am Montagvormittag auf der A8 bei Stuttgart-Plieningen in Brand geraten, was einen mehrere Kilometer langen Stau zur Folge hatte.