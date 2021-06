4 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Plieningen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein 52-jähriger Klein-Lkw-Fahrer fährt am Mittwochmorgen auf der A8 bei Stuttgart am Stauende in einen Sattelzug und wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund des Unfalls kommt es zu einem erheblichen Stau.

Stuttgart - Der 52 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw der Marke Fiat Ducato ist am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Wegen des Unfalls musste die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden (wir berichteten).

Wie die Polizei meldet, musste ein 43-jähriger Sattelzug-Fahrer, der gegen 8 Uhr auf der rechten Spur der A8 unterwegs war, wegen eines Staus abrupt abbremsen. Der 52-jährige Fahrer des Fiat, der sich dahinter befand, fuhr offenbar zu schnell und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte in das Heck des Sattelaufliegers und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Ostfildern und Neuhausen auf den Fildern, die sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort befanden, retteten den 52-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Kurzzeitig war die Autobahn voll gesperrt. Zunächst konnten der rechte und der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 11.30 Uhr waren die Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei beendet und alle Spuren waren wieder befahrbar. Es kam zu einem erheblichen Stau, der auf rund zwölf Kilometer anwuchs. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 21.000 Euro belaufen. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde auch die Rettungsgasse überprüft. Die Beamten stellten 14 Verstöße fest.