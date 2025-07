A8 bei Stuttgart: Mercedes geht nach Unfall in Flammen auf

Ein Mercedes-Fahrer ist bei schlechten Witterungsbedingungen wohl zu schnell auf der A8 unterwegs und verursacht einen Unfall. Kurz danach geht sein Auto in Flammen auf.

 Ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am späten Sonntagabend einen Unfall auf der A8 bei Stuttgart verursacht, bei dem ein 61-jähriger Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Das Auto des mutmaßlichen Verursachers ging nach dem Unfall in Flammen auf. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn teilweise voll gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-jährige Fahrer der C-Klasse gegen 23.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und überholte dabei den Opel-Fahrer. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark, die Fahrbahn war dementsprechend nass. Laut Polizei sei der 33-Jährige offenbar zu schnell unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken auf beiden Fahrbahnseiten, stieß gegen den Opel Zafira und kam schließlich an der linken Schutzplanke zum Stillstand.

Unmittelbar danach begann es im Motorraum des Mercedes zu brennen. Die Feuerwehren Sindelfingen und Böblingen eilten zum Brandort und löschten die Flammen. Der 33-Jährige blieb unverletzt, der 61-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt, der Sachschaden an den Schutzplanken beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 23.000 Euro.