1 Die Feuerwehr wurde zu dem Brand auf der A8 gerufen. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Die A8 in Fahrtrichtung München ist derzeit im Bereich Stuttgart-Möhringen voll gesperrt. Grund ist ein Lkw, der Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Stuttgart - Ein mit Elektroschrott beladener Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der A8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Brand geraten. Die Autobahn ist in diesem Bereich in Richtung München momentan voll gesperrt.

Wie die Polizei meldet, war der 40-Tonner auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung München unterwegs, als er plötzlich Feuer fing. Die Rauchwolke ist bereits von Weitem zu erkennen.

Polizei warnt vor Gafferstaus

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Für die Löscharbeiten muss die Autobahn voll gesperrt werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Einsatzkräfte noch mehrere Stunden beschäftigt sind. Es hat sich bereits ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Die Vollsperrung wird sich ebenfalls auf mehrere Stunden ausdehnen (Stand 16 Uhr).

Die Gegenfahrbahn ist von der Sperrung nicht betroffen, es kann jedoch zu Beeinträchtigungen aufgrund des Rauchs und aufgrund Gafferstaus kommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die in diesem Bereich unterwegs sind, die Fenster zu schließen und nichts Brennbares aus dem Fahrzeug zu werfen.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.