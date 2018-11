A8 bei Stuttgart Erneut Lastwagenunfall an Baustelle

Von red/loj 07. November 2018 - 22:50 Uhr

Auf der A8 bei Stuttgart hat es am Mittwochabend erneut einen Unfall gegeben. Ein Lastwagen ist in die Leitplanke gefahren, es soll zwei Verletzte geben.





Stuttgart - Bei einem Unfall auf der A8 bei Stuttgart-Möhringen sind am Mittwochabend vermutlich zwei Menschen verletzt worden. Demnach ist ein Lastwagenfahrer bei der Anschlussstelle Möhringen in Fahrtrichtung München in die Leitplanke gefahren, anschließend ist offenbar ein Auto in die Unfallstelle gefahren. Nähere Umstände sind bisher nicht bekannt.

Wie Polizei auf Anfrage mitteilte, geschah der Unfall abermals an der Baustelle, die in den vergangenen Wochen mehrmals wegen schwerer Unfälle in den Schlagzeilen war. Vor gut zwei Wochen war in der Nacht ein Lastwagen gegen die dortige Betontrennwand gekracht und hatte einen so großen Schaden verursacht, dass die Autobahn für zehn Stunden gesperrt werden musste.

Seinerzeit hatte die Polizei bestätigt, dass es an der Baustelle eine Häufung von Unfällen gebe, und unter anderem auf Navigationsgeräte verwiesen, die Fahrern angesichts der aktuellen Streckenführung verwirrende Hinweise geben würden.