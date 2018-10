A8 bei Stuttgart Bergung des umgekippten Lastwagens dauert an

Von red/loj/dpa 20. Oktober 2018 - 09:37 Uhr

Die A8 ist bei Stuttgart nach einem Unfall in der Nacht gesperrt. Ein Lastwagen ist auf die Seite gekippt, die Bergung soll noch eine Weile andauern.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Autobahn 8 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen den Abfahrten Möhringen und Degerloch in Richtung München gesperrt worden. „Die Bergung des voll beladenen Lastwagens wird wohl noch bis in den Vormittag dauern“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Die Bergung sei komplizierter als zunächst gedacht und werde wohl bis gegen 11 Uhr dauern.

Zurzeit sind die Fahrstreifen der A8 in dem Bereich in Richtung München voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf eine Länge von rund vier Kilometern. Es gebe einen Rückstau auf die A81 von Singen kommend, die Ausweichstrecke auf der A831 bei Stuttgart-Vaihingen sei ebenfalls überlastet.

Das Fahrzeug war mitten in der Nacht im Baustellenbereich am Autobahnkreuz Stuttgart umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der Grund für den Unfall ist noch unklar. Den Schaden gibt die Polizei vorerst mit rund 110.000 Euro an.