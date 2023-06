1 Das Corpus Delicti. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Der Fahrer aus Belgien war auf dem Weg zu einer Hochzeit, als Stuttgarter Zöllner ihn auf der A8 bei Rutesheim stoppten. Der 47-Jährige hatte keine Papiere dabei – aber auch nicht genug Geld.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine mobile Kontrolleinheit des Stuttgarter Zolls hat am Wochenende auf der Autobahn 8 bei Rutesheim knapp 9000 Euro Einfuhrabgaben für ein in Großbritannien zugelassenes Fahrzeug erhoben – das Geld aber nicht bekommen. Das hatte Folgen für den Fahrer. Was war passiert?