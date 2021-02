1 Wie genau es zu dem Unglück kam, ist bisher nicht bekannt. Foto: SDMG //Dettenmeyer

Am Montagabend kommt es auf dem Autobahnparkplatz „Heckengäu“ bei Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart an der A8 zu einem tödlichen Unfall. Die Ermittlungen dauern an.

Rutesheim - Ein Lkw-Fahrer ist am Monagabend gegen 22.45 Uhr bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der Autobahn 8 bei Rutesheim (Landkreis Böblingen) tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

An dem Unfall auf dem Parkplatz „Heckengäu“ zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart waren demnach zwei Sattelzüge beteiligt. Wie es dazu kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unglücks zum Parkplatz geschickt, die Ermittlungen dauern an.

Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz.