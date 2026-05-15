A8 bei Pforzheim: Vollsperrung nach Unfall auf der Autobahn 8

1 Die A8 bei Pforzheim ist aktuell wegen eines Unfalls gesperrt – es kommt zu langen Staus (Archivfoto). Foto: IMAGO/Steinsiek.ch/IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Nach einem Auffahrunfall bei der Lärmschutzeinhausung auf der A8 gibt es lange Staus. Verletzte wurden laut Polizei bislang nicht gemeldet.











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Bei der neuen Lärmschutzeinhausung auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist es zu einer Vollsperrung und langen Staus gekommen. Nach einem Auffahrunfall wurden zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte die Unfallstelle erreichen konnten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es bei dem Unfall am Mittag nach bisherigen Informationen keine. Genaueres zum Unfallgeschehen blieb unklar.