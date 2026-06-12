A8 bei Pforzheim: Sperrung in Richtung Stuttgart am Wochenende – Was Autofahrer wissen müssen

Sperrung in Richtung Stuttgart am Wochenende – Was Autofahrer wissen müssen

1 Auf der A8 bei Pforzheim wird am Wochenende die Fahrbahn ihn Richtung Stuttgart gesperrt (Archivbild). Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH//JOERAN STEINSIEK

Bauarbeiten, Sperrung und ein Appell: Bei Pforzheim wird am Wochenende die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. Welche Umleitung es gibt.











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Achtung Baustelle - auf der ohnehin staugeplagten Autobahn 8 bei Pforzheim ist in den nächsten Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Weil die Straßendecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord repariert werden muss, wird dort über das Wochenende die Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt; die in Richtung Karlsruhe ist laut der Autobahn GmbH Südwest nicht betroffen.