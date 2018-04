A8 bei Pforzheim Sperrung endet deutlich früher als geplant

Von red/dpa/lsw 29. April 2018 - 08:11 Uhr

Der Verkehr auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart fließt wieder. Wegen eines Brückenabrisses sollte der Abschnitt zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost eigentlich bis Montag gesperrt bleiben.





7 Bilder ansehen

Pforzheim - Nach der Sperrung der Autobahn 8 wegen eines Brückenabrisses fließt der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost wieder störungsfrei. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war die Sperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe in der Nacht aufgehoben worden. Die Freigabe in Richtung Stuttgart folgte am Sonntagmorgen.

Damit endete die Sperrung, die am Freitagabend (22 Uhr) begonnen hatte, deutlich früher als geplant. Laut Zeitplan des Regierungspräsidiums Karlsruhe sollte auf dem Teilabschnitt eigentlich bis Montagmorgen (6 Uhr) kein Verkehr fließen. Offenbar kamen die Abbrucharbeiten an der Brücke zwischen Niefern-Vorort und Eutingen schneller voran als erwartet.

Sperrung verursachte Stau auf den Ausweichstrecken

Während der Sperrung wurde der überregionale Verkehr weiträumig über die Autobahnen A6 und A81 umgeleitet. Für den regionalen Verkehr waren Ausweichstrecken eingerichtet, die durch Pforzheim führten. „Dort hat es am Samstag erhebliche Behinderungen im Stadtverkehr gegeben“, sagte ein Sprecher der Polizei. An den Autobahnabfahrten stockte der Verkehr zeitweise auf bis zu sieben Kilometern Länge.

Der rund fünf Kilometer lange und bislang vierspurige Streckenabschnitt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord wird bis 2024/2025 ausgebaut. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte am Samstag den ersten Spatenstich für den weiteren Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim gesetzt.