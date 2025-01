Sogenannte „Abschiebetickets“ „Menschenfeindliche Rhetorik“ – AfD-Wahlwerbung sorgt für Empörung

Die AfD in Karlsruhe lässt 30 000 „Abschiebetickets“ drucken und will sie als Wahlwerbung verteilen – ähnlich wie schon einmal die rechtsextreme NPD. Das führt zu empörten Reaktionen in Baden-Württemberg und Ermittlungen der Polizei.