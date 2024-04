1 Auf der A8 bei Pforzheim ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Am Donnerstagvormittag kommt es auf der A8 bei Pforzheim zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Autobahn muss in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Auf der Autobahn A8 bei Pforzheim ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem offenbar mehrere Fahrzeuge beteiligt sind. Derzeit ist die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. (Stand: 11.40 Uhr)