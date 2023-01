4 Der Fahrer dieses Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Wegen eines Lkw-Unfalls musste die Polizei am Dienstagabend die A8 bei Leonberg für etwa eine Stunde voll sperren. Laut einer Pressemitteilung war ein 38-jähriger Lkw-Fahrer gegen 18 Uhr auf der A8 zwischen Leonberg und Rutesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er an einer Steigung auf einen vor ihm fahrendenden Sattelzug auffuhr.

Polizei gibt Schadenshöhe bekannt

Durch den Aufprall wurde der vordere Lkw nach rechts von der Fahrbahn in einen Grünbereich geschoben. Glücklicherweise blieb der 57-jährige Fahrer dabei unverletzt. Der Unfallverursacher zog sich dagegen leichte Verletzungen zu. Umherfliegende Trümmerteile trafen nach Angaben der Polizei einen weiteren Sattelzug und beschädigten dessen Auflieger.

Aufgrund der Aufräumarbeiten war die Autobahn ab Leonberg-West zunächst teilweise – und ab 20.30 Uhr dann für etwa eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro.