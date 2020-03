4 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Laichingen. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Vier Verletzte – darunter ein einjähriges Kind – und Schaden in Höhe von rund 73.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der A8 bei Laichingen, in den sechs Autos verwickelt waren.

Laichingen - Bei einem heftigen Unfall zwischen sechs Autos auf der A8 bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Sonntagvormittag vier Menschen verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind.

Wie die Polizei meldet, herrschte am Sonntagvormittag starker Rückreiseverkehr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 11.20 Uhr stockte der Verkehrsfluss plötzlich. Der Fahrer eines Ford Kuga erkannte dies und bremste, auch ein ihm nachfolgender Mercedes-Fahrer bremste rechtzeitig. Der dem Mercedes folgende Fahrer eines BMW X1 reagierte zu spät und schob den Mercedes auf den Ford. Der BMW kam dadurch auf die rechte Spur, wo ein Audi in diesen krachte und den X1 auf einen vorausfahrenden BMW 216 schob.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 73.000 Euro

Auf der linken Spur versuchte ein VW-Fahrer dem gesamten Unfallgeschehen auszuweichen, dabei streifte er die Mittelleitplanke und touchierte den Mercedes. Die vier Verletzten wurden zur ambulanten Untersuchung in eine Klinik gefahren. Drei Autos mussten abgeschleppt werden, an den sechs Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 73.000 Euro. Wegen des Unfalls entstand ein Stau von zeitweise acht Kilometern Länge.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt an der Unfallstelle. Die Feuerwehr aus Merklingen und Laichingen war mit sechs Fahrzeugen eingesetzt.