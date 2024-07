6 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Kirchheim unter Teck. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Ein schwerer Unfall sorgt auf der A8 bei Kirchheim unter Teck für eine Vollsperrung. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Nach einem schweren Unfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) musste die Autobahn in diesem Bereich am Dienstagabend im Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Die Sperrung dauert Stand 20 Uhr noch an.