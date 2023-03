1 Auf der A8 löste sich am Mittwochmorgen der Anhänger eines Lkw. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) löste sich am Mittwochmorgen der Anhänger eines Lastwagens vom Gespann und rollte gegen die Mittelleitplanke. Wie die Polizei berichtet, war der 55-jährige Fahrer gegen 6 Uhr in Richtung München unterwegs, als es zwischen Kirchheim Teck Ost und Aichelberg zu dem Vorfall kam.

Der Anhänger fuhr schließlich selbstständig über alle Fahrspuren und gegen die Mittelleitplanke, wo er liegen blieb. Glücklicherweise konnten die nachfolgenden Fahrzeuge allesamt ausweichen, wodurch ein Unfall verhindert werden konnte. Nachdem die Polizei eintraf und den Anhänger sicherte, konnte dieser wieder angekoppelt werden. Das Gespann wurde danach bis zum nächsten Parkplatz eskortiert, wo die Polizisten eine Kontrolle durchführten. Dabei konnten weder am Anhänger, noch an der Kupplung Mängel festgestellt werden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass beim Ankoppeln ein Fehler passiert sein muss. Der Fahrer wurde entsprechend angezeigt und muss nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Laus Straßenverkehrsordnung ist ein Fahrzeugführer für die Verkehrssicherheit und Vorschriftsmäßigkeit seines Fahrzeuges verantwortlich. Diese muss jeweils vor Fahrtantritt überprüft werden.