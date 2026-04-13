A8 bei Gruibingen: Mann kracht mit Auto in Leitplanke – 250.000 Euro Schaden

1 Unfall auf der A8 (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Auf einer regennassen Autobahn verliert ein Mann die Kontrolle über sein Auto und kracht in die rechte Leitplanke. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.











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Ein 22-Jähriger hat auf der Autobahn 8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dabei in die rechte Leitplanke gekracht. Der Mann sei auf der regennassen Fahrbahn vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Sein Auto kam schließlich quer auf den beiden rechten Fahrspuren zum Stehen.