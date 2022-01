6 Der Lkw krachte gegen das Portal des Tunnels Gruibingen. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor/ Woelfl

Ein Lkw kracht am Mittwochnachmittag auf der A8 gegen den Tunnel Gruibingen. Der Fahrer wird eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Die A8 wird voll gesperrt.















A8 bei Gruibingen - Nach einem Lkw-Unfall auf der A8 beim Tunnel Gruibingen (Kreis Göppingen) ist die Autobahn in diesem Bereich in Fahrtrichtung München momentan voll gesperrt. (Stand: 16 Uhr) Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, war der Sattelzugfahrer kurz nach 14.30 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen kurz vor dem Tunnel Gruibingen die Kontrolle über den Lkw verlor und gegen das Tunnelportal krachte. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Sattelzugs musste die A8 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Mittlerweile ist es zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch vollkommen unklar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.