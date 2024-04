4 Auf der A8 bei Gruibingen kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Foto: 7aktuell.de

Auf der A8 hat sich am Dienstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einem Laster überrollt. Anschließend musste die Autobahn bei Gruibingen in beide Richtungen gesperrt werden.











Auf der A8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen – er wurde von einem Lastwagen überrollt. Nach Informationen der Polizei ereignete sich kurz nach 7 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst ein Unfall zwischen zwei Autos. Auf Höhe des Parkplatz Kornberg stießen demnach ein VW und ein Opel aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Der Fahrer des Opel erlitt dabei schwere Verletzungen – er kam in ein Krankenhaus. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Unfallbeteiligten.