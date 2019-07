6 Auf der A8 bei Gruibingen hat es am Dienstagmorgen heftig gekracht. (Symbolbild) Foto: SDMG

Eine Frau ist bei einem schweren Auffahrunfall auf der A8 zwischen Aichelberg und Gruibingen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Es kam zu einem langen Stau im Berufsverkehr.

Gruibingen - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 zwischen Aichelberg und Gruibingen ist mindestens eine Frau schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge war die Fahrerin mit ihrem Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren und wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Vermutlich gab es neben der Frau keine weiteren Verletzten, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Die Autobahn in Richtung München war vorübergehend voll gesperrt. Der Berufsverkehr staute sich am Morgen zwischenzeitlich um mehrere Kilometer. Zu dem Einsatz war auch ein Hubschrauber vor Ort. Die Autobahn in Richtung München war vorübergehend voll gesperrt. Der Berufsverkehr staute sich am Morgen zwischenzeitlich um mehrere Kilometer.