1 Auf der Autobahn bei Denkendorf blieb ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Dach liegen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance//Stefan Puchner

Am Donnerstagvormittag fuhr ein 19-Jähriger auf der A8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) auf eine Betonwand, die in einer Baustelle die Fahrspur begrenzt. Dadurch drehte er sein Auto aufs Dach.















Link kopiert

Auf der Autobahn bei Denkendorf (Kreis Esslingen) blieb am Donnerstagvormittag ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Dach liegen.

Der junge Mann war laut Polizei gegen 11.15 Uhr in Richtung München unterwegs. Zwischen Esslingen und Wendlingen fuhr er auf der linken Spur durch eine Baustelle und kam dabei aus unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch fuhr er auf eine Betonleitwand, die in der Baustelle die Spur begrenzt und sich langsam erhöht. So geriet sein Wagen in Schräglage und kippte schließlich um. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Rettungsgasse bildet sich nicht

Durch den Unfall bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau bis zum Autobahnkreuz Stuttgart. Die Polizei verzeichnete dabei rund zehn Verstöße gegen die Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Glücklicherweise blieb der junge Mann jedoch ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15 000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Das Nichtbilden einer Rettungsgasse bei stockendem Verkehr oder Stau kann zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 200 Euro nach sich ziehen.