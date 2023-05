Am Echterdinger Ei kollidieren am Montagabend drei Fahrzeuge, darunter ein Löschfahrzeug der US-Army. Bei dem Unfall werden drei Menschen leicht verletzt. Das ist bislang bekannt.

Auf der A8 bei Stuttgart ist es am Montagabend im Bereich Echterdinger Ei zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Löschfahrzeug der US-Army.

Wie die Stuttgarter Feuerwehr in einer ersten Meldung berichtet, kam es auf der Überleitung der A8 zur B27 in Richtung Degerloch beziehungsweise Möhringen zu dem Unfall. Zahlreiche Anrufer meldeten den Unfall bei der Integrierten Leitstelle Stuttgart (ILS), auch die Feuerwehr der US Army informierte die ILS und bestätigte, dass ein Löschfahrzeug der Army beteiligt war. Als die ersten Kräfte der Stuttgarter Feuerwehr eintrafen, wurden die drei leicht verletzten Personen bereits von den US-amerikanischen Einsatzkräften betreut.

Lesen Sie auch

Da sich die Verletzungen als leicht herausstellten, beschränkten sich die Maßnahmen der Stuttgarter Einsatzkräfte auf die Absicherung der Unfallstelle.