A7 bei Würzburg: Hungerndes Kätzchen aus Lkw aus der Türkei gerettet

1 Das Kätzchen war ausgehungert. Foto: -/Tierheim Schwebheim/dpa

Als blinder Passagier fährt eine Katze Tausende Kilometer im Lastwagen aus der Türkei nach Deutschland mit – ohne Wasser und Nahrung. Nur zufällig wurde sie gerettet.











Ohne Wasser und Nahrung hat ein kleines Kätzchen knapp eine Woche lang in einem Lastwagen ausgeharrt. Es war als blinder Passagier aus der Türkei bis nach Deutschland gereist, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit. Nur durch Zufall wurde die laut miauende Katze bei einer Routinekontrolle der Polizei auf der Autobahn 7 in der Nähe von Würzburg entdeckt.