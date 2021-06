1 Laut Polizei dauerten die Reinigungsarbeiten mehr als sechs Stunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Auf der A7 kommt es im Ostalbkreis zu unappetitlichen Szenen. Ein Lkw verliert eine Tonne Schlachtabfälle, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Unfall führt.

Westhausen - Bei Westhausen im Ostalbkreis ist es am Montag zu unappetitlichen Szenen gekommen. Laut dem Polizeipräsidium Aalen ging kurz nach 14.30 Uhr die Meldung ein, dass die BAB 7 zwischen dem Agnesburgtunnel und der Anschlussstelle Westhausen mit Schlachtabfällen verunreinigt sei. Es stellte sich heraus, dass ein LKW etwa eine Tonne Schlachtabfälle verloren hatte, die sich über beide Fahrspuren verteilten. Die Reinigungsarbeiten der beiden Fahrspuren dauerten bis kurz vor 21 Uhr an.

Stark riechende Masse

Die Polizei führte den Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg lediglich über den Standstreifen an der rutschigen und stark riechenden Masse vorbei. In dem sich dadurch bildenden Stau ereignete sich noch ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Eine 47-jährige Fahrerin eines Sattelzuges erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 55-jährige Skodafahrer sein Auto abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.