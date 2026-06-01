1 Der Unfall ereignete sich auf der A7 bei Heidenheim. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Regenschauer, ein Wasserteppich auf der Fahrbahn und plötzlich rutscht ein Auto über die Leitplanke. Wie ein spektakulärer Unfall auf der A7 für den Fahrer und seine Ehefrau ausging.











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Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 7 bei Heidenheim an der Brenz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist etwa 30 Meter über eine Leitplanke gesurft. Danach geriet der Pkw auf eine leicht ansteigende Böschung, an der er weitere 50 Meter entlang rutschte. Die 57-jährige Ehefrau des Fahrers sei bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt worden.