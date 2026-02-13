A6 bei St. Leon-Rot: Polizei beobachtet, wie Autofahrerin Lachgas inhaliert

1 Die Polizei hielt die Frau an. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Mitten auf der A6: Eine junge Fahrerin inhaliert Lachgas am Steuer. Was die Polizei im Auto fand – und warum ihr Führerschein trotzdem nicht einkassiert wurde.











Link kopiert



– Eine 20-Jährige ist beim Inhalieren eines mit Lachgas gefüllten Luftballons von der Polizei auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) erwischt worden. Die Frau stand offensichtlich unter dem Einfluss der Droge und hatte immer wieder unnötig abgebremst oder konnte die Spur nicht halten, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Polizei an das Auto heranfuhr, soll die Frau gerade den Ballon an ihren Mund gehalten haben.