Marcel Reif über den VfB Stuttgart Fußballexperte kritisiert die Vereinsspitze massiv

Der Fußballexperte Marcel Reif (69) vermisst beim VfB so ziemlich alles, was einen erfolgreichen Fußballclub ausmacht: Einen klaren Plan in der Führung, eine weitsichtige Transferpolitik, einen Trainer, der auch mal langfristig arbeiten kann.