A6 bei Sinsheim: Polizei rettet Dackelwelpen von illegalem Transport

Kot, Urin, Würmer: Polizisten entdecken auf der A6 bei Sinsheim auf einem Anhänger junge Dackel unter qualvollen Umständen. Was das für den Fahrer zur Folge hat.
Polizisten haben auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen mutmaßlich illegalen Tiertransport gestoppt und neun Dackelwelpen gerettet. Laut Polizei befanden sich die Tiere auf einem Anhänger in einem Pappkarton und einer Tiertransportbox voller Kot und Urin und zeigten Anzeichen von Wurmbefall. Sie wurden beschlagnahmt und kamen in ein Tierheim.