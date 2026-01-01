A6 bei Mannheim: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn

Heftiger Unfall in der Silvesternacht. Vier Menschen werden verletzt, zwei sogar schwer. Bei einer 26-Jährigen kann Lebensgefahr laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.
Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in der Nähe von Mannheim verletzt, darunter zwei schwer. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war ein 19-jähriger Autofahrer am Neujahrstag gegen 4.00 Uhr morgens auf der linken Spur unterwegs und stieß aus noch ungeklärten Gründen mit einem Fahrzeug auf der rechten Spur zusammen.