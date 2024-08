Autofahrer, die auf der A6 bei Hockenheim in Richtung Norden unterwegs sind, müssen mit viel und stockendem Verkehr rechnen. Dort wurde die Fahrbahn beschädigt.

Autofahrer auf der Autobahn 6 müssen derzeit zwischen Schwetzingen und Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis mit stockendem Verkehr rechnen.

Auf der Fahrbahn der A6 in Richtung Norden war es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Achsbruch bei einem Schwertransporter gekommen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Durch den Unfall sei die Fahrbahn auf einer Länge von rund 40 Metern beschädigt worden. Die Bergung des Transporters hatte bis in den Freitagmorgen gedauert.

Nun fänden Instandsetzungsmaßnahmen statt, weshalb die Fahrbahn nur einspurig zu befahren sei. Am Samstag sollen dann wieder beide Fahrstreifen befahren werden können.