A6 bei Hockenheim: Mutmaßliche Drogendealerin auf Autobahn geschnappt

1 Die Autobahnpolizisten entdeckten bei der Frau jede Menge Drogen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Polizeibeamte kontrollieren Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Hockenheim. Und ihr Geruchssinn bringt sie auf die richtige Spur.











Link kopiert



Nachdem Autobahnpolizisten an der Rastanlage Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) kiloweise Drogen in ihrem Kofferraum gefunden haben, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen die 52-Jährige nach gemeinsamen Angaben der unerlaubten Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit einem neuen psychoaktiven Stoff.